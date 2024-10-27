Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал". Без года (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без года
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1978
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ЛМД. Без года. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе AURORA за 900000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2021.
Сохранность
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Продавец MS67
Дата 27 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
7834 $
Цена в валюте аукциона 480000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
4995 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 апреля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 18 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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