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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал". Без года (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без года

Аверс монеты - 100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" Без года - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" Без года - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1978
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ЛМД. Без года. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе AURORA за 900000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Rare Coins - February 25, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO
Цена
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе MS67 - October 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
7834 $
Цена в валюте аукциона 480000 RUB
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Имперская монета - September 17, 2018
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Имперская монета - September 17, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
4995 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Александр - June 2, 2018
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Александр - June 2, 2018
Продавец Александр
Дата 2 июня 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Русское Наследие - April 22, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 22 апреля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Lanz München - May 23, 2017
Продавец Lanz München
Дата 23 мая 2017
Сохранность MS69 NGC
Цена
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Künker - June 18, 2003
Продавец Künker
Дата 18 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Künker - March 11, 2003
Продавец Künker
Дата 11 марта 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1978 "Олимпиада 1980. Гребной канал" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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