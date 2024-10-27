100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал". Без года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ЛМД. Без года. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе AURORA за 900000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2021.

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