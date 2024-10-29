Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57,153
- Тираж PROOF 43,253
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1978
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Русское Наследие за 740000 RUB. Торги состоялись 6 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1054 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
958 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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