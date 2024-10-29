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100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57,153
  • Тираж PROOF 43,253

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1978
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Русское Наследие за 740000 RUB. Торги состоялись 6 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Holmasto (1)
  • Ibrahim's Collectibles (3)
  • Jean ELSEN (5)
  • Numisbalt (2)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (5)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Via (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1054 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Darabanth - May 4, 2024
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Darabanth - May 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
958 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Sovereign Rarities - November 16, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 16 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 27, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 27, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 27, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Via - May 6, 2022
Продавец Via
Дата 6 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Jean ELSEN - December 10, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1978 "Олимпиада 1980. Гребной канал" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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