100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Гребной канал" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Русское Наследие за 740000 RUB. Торги состоялись 6 марта 2022.

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