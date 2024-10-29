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100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57,153
  • Тираж PROOF 43,253

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1978
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Warin Global Investments за 1600 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (14)
  • Stack's (5)
  • Warin Global Investments (2)
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Schulman - June 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Heritage - May 30, 2024
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Heritage - December 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Holmasto - October 7, 2023
Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Heritage - July 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Heritage - June 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1978 "Олимпиада 1980. Гребной канал" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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