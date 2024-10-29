Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57,153
- Тираж PROOF 43,253
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1978
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Warin Global Investments за 1600 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Где продать?
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