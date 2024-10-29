100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Гребной канал" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Гребной канал" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Warin Global Investments за 1600 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2018.

Сохранность PROOF (43) UNC (36) AU (9) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS70 (1) MS69 (1) MS68 (2) MS67 (1) PF70 (1) PF69 (7) PF68 (5) PF66 (3) PF65 (1) ULTRA CAMEO (13) Сервис NGC (15) PCGS (7)

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