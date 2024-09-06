Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривна ҂АΨД (1704) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Гривна ҂АΨД (1704) года БК - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривна ҂АΨД (1704) года БК - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривна
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Монеты и Медали за 690000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ANTIUM AURUM (1)
  • Auction World (1)
  • Auctiones (2)
  • AURORA (2)
  • Baldwin's (1)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Jean ELSEN (2)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (5)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (3)
  • WCN (1)
  • Александр (6)
  • Знак (2)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе ANTIUM AURUM - October 3, 2020
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Auctiones - December 15, 2019
Продавец Auctiones
Дата 15 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Auctiones - March 17, 2019
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривна ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Гривна 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1704 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Гривна Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск