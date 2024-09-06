Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривна ҂АΨД (1704) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривна
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Монеты и Медали за 690000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Сохранность VF
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Дата 13 марта 2020
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Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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