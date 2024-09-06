Гривна ҂АΨД (1704) года БК (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Монеты и Медали за 690000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность AU (1) XF (8) VF (30) F (1) VG (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF25 (2) Сервис ННР (1) NGC (1) RNGA (1)

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