Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨД (1704) года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨД (1704) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨД (1704) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨД (1704) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 1750 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 денег 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1704 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 денег Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск