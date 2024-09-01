Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨД (1704) года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨД (1704) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 1750 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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