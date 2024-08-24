Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1543 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 16000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе CNG - January 6, 2008
Продавец CNG
Дата 6 января 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1707 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск