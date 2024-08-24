Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1543 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 16000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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