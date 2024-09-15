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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" Новодел Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" Новодел Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (28) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Новодел. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6004 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
9183 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
11045 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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