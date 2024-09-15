Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Гладкий гурт
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (28) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Новодел. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6004 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
11045 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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