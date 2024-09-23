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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Чеканен в кольце (Россия, Петр I)

Разновидность: Чеканен в кольце

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" Чеканен в кольце - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" Чеканен в кольце - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Чеканен в кольце. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе SINCONA AG за 750000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1704 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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