Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Чеканен в кольце (Россия, Петр I)
Разновидность: Чеканен в кольце
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Чеканен в кольце. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе SINCONA AG за 750000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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