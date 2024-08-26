Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди. Особый портрет (Россия, Петр I)
Разновидность: Заклепки на груди. Особый портрет
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Особый портрет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1734 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 8 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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