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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди. Особый портрет (Россия, Петр I)

Разновидность: Заклепки на груди. Особый портрет

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Заклепки на груди Особый портрет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Заклепки на груди Особый портрет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Особый портрет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1734 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 8 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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