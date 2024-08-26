1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди. Особый портрет (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Особый портрет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1734 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 8 июня 2020.

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