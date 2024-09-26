1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Арабески на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Арабески на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2702 проданному на аукционе Katz Auction за 1625 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2019.

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