Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Арабески на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди. Вышивка на рукаве

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Арабески на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2702 проданному на аукционе Katz Auction за 1625 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Katz (3)
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
1265 $
Цена в валюте аукциона 1066 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1718 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск