1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2016.

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