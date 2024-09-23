1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.

Сохранность AU (1) XF (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1)