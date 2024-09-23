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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)

Разновидность: На груди ничего нет

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" На груди ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" На груди ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Dmitry Markov

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1533 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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