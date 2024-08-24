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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Арабески на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди. Вышивка на рукаве

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах" Арабески на груди Вышивка на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах" Арабески на груди Вышивка на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Арабески на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе The New York Sale за 36500 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
  • New York Sale (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
2967 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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