1 рубль ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Арабески на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Арабески на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе The New York Sale за 36500 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность UNC (1) AU (2) XF (2) VF (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (1) VF30 (1) Сервис RNGA (1) PCGS (1) NGC (1)