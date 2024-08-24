Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Арабески на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)
Разновидность: Арабески на груди. Вышивка на рукаве
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Арабески на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе The New York Sale за 36500 USD. Торги состоялись 5 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- New York Sale (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск