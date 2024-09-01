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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Арабески на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди. Вышивка на рукаве

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" Арабески на груди Вышивка на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" Арабески на груди Вышивка на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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