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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1707 года G "Портрет работы С. Гуэна". Год арабскими (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабскими

Аверс монеты - 1 рубль 1707 года G "Портрет работы С. Гуэна" Год арабскими - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1707 года G "Портрет работы С. Гуэна" Год арабскими - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы С. Гуэна" со знаком G. Год арабскими. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе SINCONA AG за 310000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
179558 $
Цена в валюте аукциона 170000 EUR
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
220820 $
Цена в валюте аукциона 17500000 RUB
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Империя - June 3, 2011
Продавец Империя
Дата 3 июня 2011
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 14, 2007
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия 1 рубль 1707 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1707 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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