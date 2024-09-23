1 рубль 1707 года G "Портрет работы С. Гуэна". Год арабскими (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы С. Гуэна" со знаком G. Год арабскими. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе SINCONA AG за 310000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность XF (5) VF (7) Сохранность (слабы) XF45 (1) XF40 (2) VF20 (1)