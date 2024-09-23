Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1707 года G "Портрет работы С. Гуэна". Год арабскими (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабскими
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы С. Гуэна" со знаком G. Год арабскими. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе SINCONA AG за 310000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (2)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Империя (2)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
179558 $
Цена в валюте аукциона 170000 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
220820 $
Цена в валюте аукциона 17500000 RUB
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1707 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск