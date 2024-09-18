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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Венок без лент (Россия, Петр I)

Разновидность: Венок без лент

Аверс монеты - 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" Венок без лент - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" Венок без лент - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (49) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Венок без лент. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
8643 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
8416 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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