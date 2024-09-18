Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Венок без лент (Россия, Петр I)
Разновидность: Венок без лент
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (49) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта". Венок без лент. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
8416 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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