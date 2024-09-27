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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1707 года H "Портрет работы Г. Гаупта". Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - 1 рубль 1707 года H "Портрет работы Г. Гаупта" Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1707 года H "Портрет работы Г. Гаупта" Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (26) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Империя за 3200000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
4248 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
5993 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Spink - March 24, 2010
Продавец Spink
Дата 24 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1707 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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