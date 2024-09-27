Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1707 года H "Портрет работы Г. Гаупта". Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (26) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Империя за 3200000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
4248 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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