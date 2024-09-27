1 рубль 1707 года H "Портрет работы Г. Гаупта". Год арабский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1707 года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Империя за 3200000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность AU (2) XF (11) VF (12) F (1) Сохранность (слабы) AU55 (2) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (1) VF25 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (1) NGC (2)

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