Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1718 года (Россия, Петр I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1718 года. Это медная монета периода Петра I
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