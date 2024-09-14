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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1718 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1718 года - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1718 года - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1718 года. Это медная монета периода Петра I

Сохранность
  • Все фирмы
  • Знак (1)
Россия 1 копейка 1718 (Пробная) на аукционе Знак - November 16, 2012
Россия 1 копейка 1718 (Пробная) на аукционе Знак - November 16, 2012
Продавец Знак
Дата 16 ноября 2012
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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