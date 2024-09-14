Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Шестак ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,16 - 3,66 гр
- Диаметр 21 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Шестак
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Шестак ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16500 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
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