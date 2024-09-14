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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Шестак ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Шестак ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Шестак ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,16 - 3,66 гр
  • Диаметр 21 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Шестак
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Шестак ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16500 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
Россия Шестак ҂АΨЗ (1707) "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VG8
Цена
16500 $
Цена в валюте аукциона 16500 USD
Россия Шестак ҂АΨЗ (1707) "Для Речи Посполитой" на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак 1707 "Для Речи Посполитой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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