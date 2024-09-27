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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
927 $
Цена в валюте аукциона 81800 RUB
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - March 14, 2024
Продавец AURORA
Дата 14 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF35 BN
Цена
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF25
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1718 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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