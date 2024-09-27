Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
927 $
Цена в валюте аукциона 81800 RUB
Продавец AURORA
Дата 14 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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