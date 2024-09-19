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Денга ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 18 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе MUNZE за 42000 RUB. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU53 BN CGC
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Денга ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1704 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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