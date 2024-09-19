Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 18 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе MUNZE за 42000 RUB. Торги состоялись 18 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU53 BN CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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