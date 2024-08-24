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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИI (1718) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Империя - June 1, 2012
Продавец Империя
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) МД на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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