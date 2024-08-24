Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИI (1718) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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