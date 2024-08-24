Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨЗ (1707) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Редкие Монеты за 925 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Auctiones (2)
  • AURORA (5)
  • Coins.ee (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (5)
  • Künker (2)
  • Lucernae Numismática (1)
  • MUNZE (4)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (5)
  • VL Nummus (1)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (6)
  • Русское Наследие (15)
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) МД на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1707 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск