Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨЗ (1707) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Редкие Монеты за 925 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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