Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨД (1704) года МД (Россия, Петр I)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨД (1704) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Русское Наследие за 120000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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