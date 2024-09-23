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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨД (1704) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨД (1704) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨД (1704) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨД (1704) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Русское Наследие за 120000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) МД на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Где продать?

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