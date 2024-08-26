Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИI (1718) года НДЗ (Россия, Петр I)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком НДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Русское Наследие за 10000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Русское Наследие (1)
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск