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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИI (1718) года НДЗ (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года НДЗ - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года НДЗ - цена монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком НДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Русское Наследие за 10000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НДЗ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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