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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИI (1718) года НД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года НД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года НД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
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  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (5)
  • Империя (2)
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе HAYNAULT - April 28, 2020
Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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