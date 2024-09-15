Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИI (1718) года НД (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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