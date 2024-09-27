Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИI (1718) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
939 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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