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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИI (1718) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • MUNZE (1)
  • New York Sale (4)
  • Rare Coins (13)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
939 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе MUNZE - February 5, 2020
Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность F
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) БК на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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