Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨЗ (1707) года (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5065 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Gorny & Mosch (1)
- SINCONA (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30 BN
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Где продать?
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