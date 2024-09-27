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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨЗ (1707) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5065 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • SINCONA (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30 BN
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
6806 $
Цена в валюте аукциона 6500 CHF
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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