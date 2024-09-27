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50 копеек 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 года". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." (Россия, Николай II)
Разновидность: С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г."
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 года". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г.". Это серебряная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Numisbalt за 5250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1897 "Низложение дома Романовых март 1917 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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