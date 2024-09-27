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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 года". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." (Россия, Николай II)

Разновидность: С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г."

Аверс монеты - 50 копеек 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 года" С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 года" С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 года". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г.". Это серебряная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Numisbalt за 5250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1897 "Низложение дома Романовых март 1917 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1897 "Низложение дома Романовых март 1917 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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