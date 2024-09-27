50 копеек 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 года". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 года". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г.". Это серебряная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Numisbalt за 5250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

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