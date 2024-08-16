Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1897 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1897 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
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