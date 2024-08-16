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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1897 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 50 копеек 1897 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1897 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1897 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
Россия 50 копеек 1897 на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 50 копеек 1897 на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS61
Цена
Россия 50 копеек 1897 на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 50 копеек 1897 на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF35
Цена
Россия 50 копеек 1897 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
5497 $
Цена в валюте аукциона 5250 CHF
Россия 50 копеек 1897 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
31636 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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