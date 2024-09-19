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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1897 года (*). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)

Разновидность: Соосность сторон 180 градусов

Аверс монеты - 50 копеек 1897 года (*) Соосность сторон 180 градусов - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1897 года (*) Соосность сторон 180 градусов - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 46,755,438

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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