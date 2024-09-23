Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет". Голова большая (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 рублей 1897 года "Особый портрет" со знаком (АГ). Голова большая. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1299 проданному на аукционе SINCONA AG за 85000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (10) AU (2) XF (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (5) MS60 (5) AU50 (1) Сервис ННР (1) RNGA (3) NGC (2)