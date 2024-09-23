Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет". Голова большая (Россия, Николай II)
Разновидность: Голова большая
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 рублей
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 рублей 1897 года "Особый портрет" со знаком (АГ). Голова большая. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1299 проданному на аукционе SINCONA AG за 85000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
15765 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность MS60 RNGA
Цена
19894 $
Цена в валюте аукциона 1566808 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 рублей 1897 "Особый портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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