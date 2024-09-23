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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет". Голова большая (Россия, Николай II)

Разновидность: Голова большая

Аверс монеты - Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет" Голова большая - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет" Голова большая - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 рублей
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 рублей 1897 года "Особый портрет" со знаком (АГ). Голова большая. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1299 проданному на аукционе SINCONA AG за 85000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
15765 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность MS60 RNGA
Цена
19894 $
Цена в валюте аукциона 1566808 RUB
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS60 RNGA
Цена
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 рублей 1897 "Особый портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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