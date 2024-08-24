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Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет". Голова малая (Россия, Николай II)

Разновидность: Голова малая

Аверс монеты - Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет" Голова малая - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет" Голова малая - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 рублей
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 рублей 1897 года "Особый портрет" со знаком (АГ). Голова малая. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8883 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 85000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
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Россия 15 рублей 1897 (АГ) "Особый портрет" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
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