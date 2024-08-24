Пробные 15 рублей 1897 года (АГ) "Особый портрет". Голова малая (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 рублей 1897 года "Особый портрет" со знаком (АГ). Голова малая. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8883 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 85000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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