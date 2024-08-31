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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1/2 копейки 1897 года "Берлинский монетный двор". Медь (Россия, Николай II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробная 1/2 копейки 1897 года "Берлинский монетный двор" Медь - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробная 1/2 копейки 1897 года "Берлинский монетный двор" Медь - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,70 - 1,80 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1/2 копейки 1897 года "Берлинский монетный двор". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 963 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Numis Arena - April 18, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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