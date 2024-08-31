Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1/2 копейки 1897 года "Берлинский монетный двор". Медь (Россия, Николай II)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,70 - 1,80 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1/2 копейки 1897 года "Берлинский монетный двор". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 963 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1897 "Берлинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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