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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1/2 копейки 1897 года "Берлинский монетный двор". Медно-никель (Россия, Николай II)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,70 - 1,80 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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