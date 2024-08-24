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Пробная 1/2 копейки 1897 года "Берлинский монетный двор". Медно-никель (Россия, Николай II)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,70 - 1,80 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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