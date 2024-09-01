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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1912 года СПБ "Тип 1911-1917" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1912 года СПБ "Тип 1911-1917" - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1912 года СПБ "Тип 1911-1917" - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,15 - 32,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,700,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33929 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1912 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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