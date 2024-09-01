5 копеек 1912 года СПБ "Тип 1911-1917" (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33929 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

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