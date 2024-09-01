Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1912 года СПБ "Тип 1911-1917" (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,15 - 32,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,700,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33929 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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