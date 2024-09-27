Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1897 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1897 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1897 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,207,040

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (17)
  • Coins.ee (3)
  • COINSTORE (2)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (5)
  • ICE (1)
  • Janas (1)
  • Karamitsos (2)
  • Katz (15)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (3)
  • Numisbalt (14)
  • Numisor (1)
  • Pegasus Auctions (3)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (22)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (3)
  • Александр (12)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (10)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1897 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1897 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск