Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1897 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,207,040
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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