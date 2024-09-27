1 копейка 1897 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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