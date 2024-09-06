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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1897 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1897 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,040,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1761 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1/4 копейки 1897 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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