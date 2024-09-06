1/4 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1761 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.

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