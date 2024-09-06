Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,040,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1761 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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