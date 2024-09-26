Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Империал - 10 рублей 1897 года (АГ) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Империал - 10 рублей
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Империал - 10 рублей 1897 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1313 проданному на аукционе The New York Sale за 300000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
300000 $
Цена в валюте аукциона 300000 USD
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
300000 $
Цена в валюте аукциона 300000 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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