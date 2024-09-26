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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Империал - 10 рублей 1897 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Империал - 10 рублей 1897 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Империал - 10 рублей 1897 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Империал - 10 рублей
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Империал - 10 рублей 1897 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1313 проданному на аукционе The New York Sale за 300000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

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Россия Империал - 10 рублей 1897 (АГ) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия Империал - 10 рублей 1897 (АГ) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
300000 $
Цена в валюте аукциона 300000 USD
Россия Империал - 10 рублей 1897 (АГ) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
300000 $
Цена в валюте аукциона 300000 USD
Россия Империал - 10 рублей 1897 (АГ) на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Россия Империал - 10 рублей 1897 (АГ) на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность XF
Цена
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Россия Империал - 10 рублей 1897 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия Империал - 10 рублей 1897 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Империал - 10 рублей 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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