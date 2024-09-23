Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1840 года СПБ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1840 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 3921 проданному на аукционе Auction World за 23000000 JPY. Торги состоялись 21 июля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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