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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1840 года СПБ (Россия, Николай I)

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Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1840 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 3921 проданному на аукционе Auction World за 23000000 JPY. Торги состоялись 21 июля 2019.

Сохранность
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Россия 3 рубля 1840 СПБ на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
213582 $
Цена в валюте аукциона 23000000 JPY
Россия 3 рубля 1840 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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