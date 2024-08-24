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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1838 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1838 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1838 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,512

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1838 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1955 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1720 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Raritan Stamps - June 12, 2020
Продавец Raritan Stamps
Дата 12 июня 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Александр - February 27, 2014
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Александр - February 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Heritage - January 4, 2010
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия 3 рубля 1838 СПБ на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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