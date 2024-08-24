Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1838 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,512
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1838 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Где продать?
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