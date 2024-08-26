Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1834 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,972
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1834 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Myntauktioner i Sverige AB за 60000 SEK. Торги состоялись 23 сентября 2017.
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU50 RNGA
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Дата 13 мая 2023
Сохранность XF45
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Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
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Сохранность XF
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Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 7 апреля 2021
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Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
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