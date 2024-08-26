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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1834 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1834 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1834 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,972

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1834 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Myntauktioner i Sverige AB за 60000 SEK. Торги состоялись 23 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5238 $
Цена в валюте аукциона 4750 CHF
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
3901 $
Цена в валюте аукциона 360000 RUB
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Jean ELSEN - September 9, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
Цена
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1834 СПБ на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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