Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1832 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 65,746
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1832 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Александр за 21000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- AURORA (2)
- Bruun Rasmussen (1)
- Cayón (1)
- COINSTORE (1)
- Frühwald (1)
- GINZA (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (11)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (1)
- Künker (8)
- Leu (1)
- Morton & Eden (2)
- Naumann (1)
- Niemczyk (2)
- Rare Coins (8)
- Rauch (4)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (2)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Status International (3)
- UBS (1)
- WCN (2)
- Александр (9)
- Знак (1)
- Империя (7)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2079 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 3 рубля 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск