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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1832 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1832 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1832 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 65,746

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1832 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Александр за 21000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2079 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Stack's - January 17, 2022
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Status International - October 16, 2020
Продавец Status International
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 рубля 1832 СПБ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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