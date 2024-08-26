Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1831 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Münzenonline
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 86,500
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1831 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 24614 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4842 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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