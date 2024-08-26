Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1831 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1831 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1831 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Münzenonline

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 86,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1831 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 24614 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Baldwin's (1)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (2)
  • Chaponnière & Hess-Divo (2)
  • CNG (2)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (2)
  • Heritage (12)
  • HERVERA (2)
  • Höhn (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (15)
  • Morton & Eden (2)
  • Münzenonline (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (3)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rare Coins (10)
  • Rauch (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (6)
  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (9)
  • Знак (1)
  • Империя (9)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (6)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4842 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Varesi - May 5, 2020
Продавец Varesi
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1831 СПБ на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1831 года Все российские монеты российские платиновые монеты российские монеты номиналом 3 рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск