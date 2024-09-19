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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1829 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1829 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1829 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,449

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1829 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
10707 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
23180 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS61 PL
Цена
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 3 рубля 1829 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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