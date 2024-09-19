Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1829 года СПБ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,449
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1829 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
23180 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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