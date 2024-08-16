Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1829 года СПБ. Пробный оттиск из свинцово-оловянного сплава (Россия, Николай I)
Разновидность: Пробный оттиск из свинцово-оловянного сплава
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