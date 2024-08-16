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12 рублей 1829 года СПБ. Пробный оттиск из свинцово-оловянного сплава (Россия, Николай I)

Разновидность: Пробный оттиск из свинцово-оловянного сплава

Аверс монеты - 12 рублей 1829 года СПБ Пробный оттиск из свинцово-оловянного сплава - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1829 года СПБ Пробный оттиск из свинцово-оловянного сплава - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Свинец-олово
  • Вес 20,38 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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