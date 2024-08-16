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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1844 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1844 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1844 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1844 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Maison Palombo за 380000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

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Россия 12 рублей 1844 СПБ на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность PF63 NGC
Цена
410035 $
Цена в валюте аукциона 380000 CHF
Россия 12 рублей 1844 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF63 NGC
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Россия 12 рублей 1844 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 12 рублей 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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