Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1844 года СПБ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1844 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Maison Palombo за 380000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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