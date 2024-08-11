Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1840 года СПБ (Россия, Николай I)

no image
no image

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1840 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
Россия 12 рублей 1840 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 12 рублей 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские платиновые монеты российские монеты номиналом 12 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск