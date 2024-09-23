Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1838 года СПБ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1838 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I
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