Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1837 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 53
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1837 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
59245 $
Цена в валюте аукциона 55000 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
56400 $
Цена в валюте аукциона 56400 USD
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Где продать?
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