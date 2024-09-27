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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1837 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1837 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1837 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 53

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1837 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.

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Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
59245 $
Цена в валюте аукциона 55000 EUR
Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
56400 $
Цена в валюте аукциона 56400 USD
Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 12 рублей 1837 СПБ на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 12 рублей 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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